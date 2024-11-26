Марио Андретти станет директором Кадиллак в Формуле-1

Его роль будет сопоставима с ролью Ники Лауды в Мерседес.

Марио Андретти, вероятно, получит роль директора Кадиллак в Формуле-1, пишет Crash.

Напомним, что уже официально GM/Кадиллак станет 11-й командой серии в сезоне-2026.

Чемпион мира 1978 года получит роль в новосозданной команде. Вероятно, речь идет о должности почетного президента или советника, каким был Ники Лауда в Мерседес.

"Моей первой любовью была Формула-1 – и сейчас, 70 лет спустя, – паддок Формулы-1 остается для меня счастливым местом. Я в полном восторге. И то, что в таком возрасте я по-прежнему буду вовлечен в работу в Ф-1 – пожалуй, мне нужно ущипнуть себя чтобы убедиться, что это не сон", – признался Андретти.

Ранее также сообщалось, что Александр Бондарев проведет следующий сезон в Формуле-4.

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