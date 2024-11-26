На Гран-при Лас-Вегаса было установлено несколько рекордов

Во время Гран-при Лас-Вегаса в Формуле-1 были установлены сразу несколько рекордов.

Напомним, что победителем гонки стал Джордж Расселл, а Льюис Хэмилтон финишировал вторым, принеся Мерседес дубль.

Расселл стал седьмым пилотом в текущем сезоне с победами в двумя и более Гран-при. Такой же результат имеют Макс Ферстаппен, Ландо Норрис, Оскар Пиастри,Шарль Леклер, Карлос Сайнс (три и две), а также Льюис Хэмилтон.

Впервые в истории Формулы-1 семь пилотов стали многократными победителями в рамках одного сезона.

Также впервые в истории сразу четыре команды оформили дубли в одном сезоне. А еще у четырех конструкторов есть минимум по четыре победы - что также впервые в истории.

Напомним, что в сезоне-2026 чемпионат будет расширен до 11-ти команд.

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