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Стал известен последний 20-й пилот Формулы-1 на сезон-2025

Рейсинг Буллз подписали Исака Хаджара.
Сегодня, 12:59
Исак Хаджар / Getty Images
Исак Хаджар / Getty Images

Команда РейсингБуллз официально объявила имя второго пилота на сезон-2025.

Компанию Юки Цуноде в следующем году составит пилот молодежной программы Ред Булл Исак Хаджар.

20-летний алжирец в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Формулы-2, а также все это время был резервным пилотом Ред Булл.

"Я очень рад переходу на новую роль в составе команды Рейсинг Буллз. Это очень важное событие для меня, моей семьи, да и всех людей, которые в меня верили с самого начала.

Пройти путь от картинга до Формулы-1 и оказаться здесь – это как раз тот момент, к которому я стремился всю свою жизнь, пытаясь исполнить мечту," - признался молодой пилот.

Отметим, что теперь известны все 20 гонщиков на сезон-2025.

Ранее также сообщалось, что в Феррари уже выбрали дату презентации болида.

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