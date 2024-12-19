Феррари первой назвала дату презентации болида-2025

Феррари стала первой командой пелотона, которая назвала дату презентации нового болида.

Напомним, что 18 февраля пройдет первая в истории совместная презентация ливрей всех команд.

А уже на следующий день, 19 февраля, Феррари запланировала показ нового болида, о чем и сообщила в своих социальных сетях.

Руководитель команды Фредерик Вассер заявил, что болид-2025 будет на 99% процентов отличаться от своего предшественника.

"Мы вступаем в четвертый год регламента и очень хорошо знаем предыдущие конструкторские решения. Вот почему болид-2025 будет совершенно новым.

Порой появляется ощущение, что ты не рискуешь, но на трассе оказывается, что это был риск", – рассказал Вассер.

Ранее также Хорнер объяснил, почему Ред Булл выбрал Лоусона.

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