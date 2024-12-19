Руководитель Ред Булл объяснил, почему вторым пилотом выбрали Лоусона

Руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер объяснил выбор второго пилота на сезон-2025.

Напомним, что команда покинул Серхио Перес, а на его место пришел Лиам Лоусон. Молодой пилот выиграл борьбу у Юки Цуноды и Исака Хаджара.

Хорнер заявил, что во время тестов Лоусон показал себя во всем лучше Цуноды, и единственное, в чем он уступает японцу - это опыт.

"Между ними все было очень и очень плотно. Юки – очень быстрый пилот, у него за спиной уже три или четыре сезона. В Абу-Даби он очень здорово себя проявил на шинных тестах с нами, инженеры были впечатлены его работой.

Но мы просто почувствовали, что Лиам… Можно проанализировать его темп – в гонках темп был немного выше. Квалификационный темп был очень близким к темпу Юки, и Лиам провел всего 11 Гран-при – надо предполагать, что его потенциал позволит становиться лучше и сильнее.

Он продемонстрировал настоящую психологическую устойчивость. Инженерам понравилось с ним работать за тот период, который он провел в этом году. Также у него хорошая рабочая этика.

Так что здорово, что Юки все еще останется в игре с Рейсинг Буллз в следующем году. И, конечно, он будет на подхвате, если понадобится", - цитирует Хорнера ESPN.

Ранее также Валттери Боттас присоединился к Мерседес.

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