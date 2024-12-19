Боттас официально подписал контракт с Мерседес

Финнский гонщик Валттери Боттас вернулся в Мерседес.

35-летний Валттери займет место третьего пилота немецкой команды на сезон-2025. Напомним, что Мерседес будут представлять Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли.

Боттас также ранее выступал за немецкую команду в пару с Льюисом Хэмилтоном в 2017-2021 годах.

На счету финна 58 подиум и десять побед, также он помог команде завоевать пять Кубков конструкторов.

Ранее также сообщалось, что Серхио Перес покинул Ред Булл.

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