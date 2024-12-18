Перес объявил об уходе из Red Bull
Мексиканцу могут предложить роль амбассадора.
Мексиканский пилот Формулы-1 Серхио Перес объявил о своем уходе из Red Bull.
Гонщик и его команда не договорились о продолжении сотрудничества, поэтому, к началу сезона Перес подойдет в статусе свободного агента.
Серхио поблагодарил работников Red Bull за "невероятные четыре года совместной работы".
Согласно инсайдам СМИ, мексиканца должен заменить Лиам Лоусон, а ему самому предложат стать послом гоночного подразделения австрийской компании.
Thank you for these four years @redbullracing— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2024
I wish you the best. pic.twitter.com/9vLUwvqBDl
Напомним, ранее сообщалось, что Риккардо ответил на слухи о возвращении в Формулу-1.
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