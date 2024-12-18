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Перес объявил об уходе из Red Bull

Мексиканцу могут предложить роль амбассадора.
Сегодня, 19:31
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

Мексиканский пилот Формулы-1 Серхио Перес объявил о своем уходе из Red Bull.

Гонщик и его команда не договорились о продолжении сотрудничества, поэтому, к началу сезона Перес подойдет в статусе свободного агента.

Серхио поблагодарил работников Red Bull за "невероятные четыре года совместной работы".

Согласно инсайдам СМИ, мексиканца должен заменить Лиам Лоусон, а ему самому предложат стать послом гоночного подразделения австрийской компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Риккардо ответил на слухи о возвращении в Формулу-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Перес Red Bull

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