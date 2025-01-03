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Руководитель Рейсинг Буллс: Феррари и Хаас сотрудничают теснее, чем мы с Ред Булл

Питер Байер не считает сестринскую команду сильно зависимой от старшей.
Сегодня, 17:00
Питер Байер / Getty Images
Питер Байер / Getty Images

Исполнительный директор Рейсинг Буллз Питер Байер заявил, что его команда достаточно самостоятельна.

Напомним, Рейсинг Буллз - это бывшая РБ, сестринская команда Ред Булл. И Байер считает, что они связаны со "быками" гораздо меньше, чем некоторые другие команды.

"Откровенно говоря, они меня не раздражают, потому что я провел время в ФИА и знаю, как сотрудничают другие команды. Я уже говорил на днях и могу повторить: я точно знаю, что Феррари и Хаас сотрудничают плотнее, чем Ред Булл и мы.

Я понимаю – соперничество беспощадное, все стараются помешать другим. Но просто сделайте шаг назад, послушайте наших пилотов и инженеров, послушайте отклики. Вы услышите, что у нас другая машина. Это просто не копия, в противном случае мы не оказались бы там, где находимся.

И послушайте Олли Бермэна, который пилотировал Хаас и Феррари. Когда его спросили, в чем разница между болидами, он ответил: "Цвет!", - цитирует Байера PlanetF1.

Ранее также в Ред Булл заявили, что практически завершили новый болид.

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