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Автоспорт

Марко: Работа над Ред Булл-2025 практически завершена

Команда постаралась решить все проблемы предыдущего болида.
Сегодня, 17:10
Ред Булл / Getty Images
Ред Булл / Getty Images

Советник Ред Булл Гельмут Марко рассказал, как идет работа над новым болидом.

Команда уже практически полностью закончила работу и теперь осталась только заключительная стадия - производство.

По словам Марко, в болиде-2025 они постарались решить все проблемы, которые были у предыдущей версии. Однако ключевым было расширить рабочее окно.

"Я бы сказал, что базовая концепция готова. Фактически работа над болидом закончена, начинается заключительная стадия производства. Будет видно, какую массу удалось сэкономить.

Перед инженерами стояла задача создать машину с более широким рабочим окном, которой не пришлось бы управлять на пределе, когда контролировать ее очень и очень тяжело.

Это означает большую предсказуемость и хорошие результаты на всех трассах, а не на отдельных – то, что показал Макларен. Кроме того, одним из наших слабых мест была неспособность болида жестко атаковать поребрики. Макс говорил, что болид скачет как кенгуру, и на каких-то автодромах мы теряли много времени.

Надо полагать, эти слабости устранены, однако по-настоящему мы сможем это увидеть лишь на тестах в Бахрейне", - приводит слова Марко RacingNews365.

Ранее также Монтойя оценил выбор команды Карлосом Сайнсом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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