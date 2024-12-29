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Монтойя: Уильямс может стать новым Макларен

Экс-пилот поддержал выбор Карлоса Сайнса.
Сегодня, 17:20
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Бывший пилот Формулы-1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что Карлос Сайнс выбрал лучший из возможных вариантов.

Напомним, что испанский гонщик присоединился к Уильямс. Монтойя же уверен, что с Сайнсом эта команда может показать огромный прогресс на уровне Макларен.

"Он победитель Гран-при, и на первых тестах в Абу-Даби уже перебил квалификационное время Уильямс в последней гонке. Он более сосредоточен, все будет развиваться только вокруг Карлоса. Алекс Албон перейдет из королев в принцессы. Если Карлос будет быстрее, не удивлюсь, что Алекс начнет выступать как в Ред Булл – нервно.

Это лучший вариант, который был у Сайнса, на мой взгляд, потому что Уильямс через два или три года может стать новым Макларен. Посмотрите, где был Макларен три или четыре года назад", - цитирует Монтойю Marca.

Ранее также другой бывший пилот оценил переход Хэмилтона на место Сайнса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Карлос Сайнс

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