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Вице-чемпион Формулы-1 оценил переход Хэмилтона в Феррари

Фелипе Масса поступил бы точно так же на месте руководства команды.
Сегодня, 13:13
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Вице-чемпион Формулы-1 и экс-пилот Феррари Фелипе Масса оценил переход Льюиса Хэмилтона в свою бывшую команду.

Бразилец признался, что на месте руководства Скудерии тоже бы подписал Льюиса, однако его возраст все равно вызывает опасения.

Однако в целом Масса считает, что этот переход выгоден всем сторонам, что лишний раз доказывает, насколько велико влияние Феррари и Хэмилтона.

"Если бы вы спросили, пригласил ли бы я Хэмилтона как гонщика на месте боссов Феррари – да, пригласил бы, без сомнений. Все из-за таланта – он один из самых невероятных пилотов Ф-1. Но из-за возраста, может, и нет. В спорте возраст имеет значение. И надо понять, насколько сильно он влияет или не влияет в данном случае.

Если Хэмилтон проведет хороший сезон, если продемонстрирует то, что показывал всегда, конечно, это будет потрясающе. Если ему придется трудно с Леклером, появится дополнительное давление.

На мой взгляд, переход из Мерседес в Феррари – очень хороший шаг, потому что Мерседес перестал быть лидером. Мне кажется, это интересное и умное решение, не говоря уж о том, какой это маркетинговый ход. Это самая знаменитая команда в мире, это религия. Поднялся большой шум – это показывает, насколько какой значимой командой является Феррари, каким значимым пилотом является Хэмилтон", - цитирует бывшего пилота Estadão.

Ранее также руководитель Макларен заявил, что не считает свою команду фаворитом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

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