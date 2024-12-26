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Руководитель Макларен: Высокомерно назвать себя фаворитом

Зак Браун ожидает плотную борьбу в следующем сезоне.
Сегодня, 14:46
Зак Браун / Getty Images
Зак Браун / Getty Images

Исполнительный директор Макларен Зак Браун не считает свою команду абсолютным фаворитом в следующем сезоне.

Напомним, по итогам сезона-2024 команда выиграла Кубок конструкторов, а пилоты Макларен Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли второе и четвертое места в зачете пилотов.

Тем не менее Браун считает, что четыре команды будут претендовать на трофеи, а потому считать фаворитом только себя неправильно.

"Полагаю, назвать себя фаворитами – это высокомерно. Не вижу причин, почему мы не можем стать одними из фаворитов. Есть четыре команды, которые побеждают в гонках на регулярной основе, так что не понимаю, как можно выделить кого-то одного перед следующим годом.

Но, безусловно, в отличие от этого сезона… Надо отдать должное техническому директору по части аэродинамики – он перед началом года считал, что мы способны выиграть чемпионат. Я так не считал. Теперь я думаю, что в следующем сезоне мы постараемся победить в зачетах конструкторов и пилотов.

Такой настрой у всех, но я знаю, что есть как минимум еще три команды – а, может, будут и сюрпризы – с таким же настроем, и, думаю, с такими же шансами", – приводит слова Брауна Racer.

Ранее также Марк Пристли заявил, что Даниэль Риккардо мог бы стать чемпионом Формулы-1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен

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