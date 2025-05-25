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Автоспорт

Бедзекки сенсационно триумфовал на Мото Гран-при Великобритании

Пилот Априльи уверенно победил на Сильверстоуне.
Вчера, 18:28       Автор: Антон Федорцив
Марко Бедзекки / Getty Images
Марко Бедзекки / Getty Images

Итальянский мотогонщик Марко Бедзекки завоевал первую победу в сезоне-2025 MotoGP. Он сумел проторить путь к триумфу с 10-й позиции на старте.

Начало гонки было безумным: Алекс Маркес на Грезини упал в первом повороте, а лидер сезона Марк Маркес (Дукати) – на 3-м круге. На трассе появились красные флаги, а после рестарта лидерство захватило Фабио Квартараро из Ямахи.

Впрочем, на 12-м круге француз выбыл из гонки из-за технических проблем. В конце концов, в лидеры вышел Бедзекки, принеся Априлье первую победу в этом году. Вторым финишировал пилот Хонды Жоанн Зарко. Маркес-старший дополнил подиум.

Марк Маркес остался первым в общем зачете пилотов (196 очков). Вторым идет его младший брат Алекс (172 пункта), а третьим – Франческо Баньяя из Дукати (124). Бедзекки поднялся на 7-е место (69 очков).

Гран-при Великобритании, основная гонка
Сильверстоун, Сильверстоун

1. Марко Бедзекки
2. Жоанн Зарко +4,088
3. Марк Маркес +5,929

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Априлья Марко Бедзекки

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