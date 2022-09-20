Прометей не собирается принимать участие в чемпионате Украины из-за требований ФБУ

Действующий чемпион Украины по баскетболу Прометей не примет участие в следующем сезоне местного первенства. Об этом объявил президент клуба Владимир Дубинский.

По словам Дубинского, причина отказа состоит в том, что ФБУ запросило от клуба неподъемные деньги за взнос для участия.

"Начиная с августа этого года, баскетбольный клуб Прометей, несмотря на все организационные, безопасные и финансовые сложности, начал подготовку к участию в будущем чемпионате Украины по баскетболу. Клубом полностью сформирован состав команды, обеспечено проживание игроков и персонала Клуба, организовано питание спортсменов, взят в аренду игровой зал, в котором тренируется команда.

Но, к сожалению, даже в такое тяжелое для нашей страны и всего спорта время, в Федерации баскетбола Украины нашлись те, кто ставит свои амбиции или частные интересы выше общих интересов баскетбольного общества и государства в целом.

Так, 13 сентября под руководством Президента Федерации Баскетбола Украины господина Михаила Бродского, с начала войны уехавшего в Италию, с использованием Zoom-конференции было проведено заседание Исполкома ФБУ, на котором почти единогласно приняли дискриминационное для нашего баскетбольного клуба Прометей решение. Для всех клубов участников чемпионата Украины по баскетболу был установлен заявочный взнос в размере 40 тысяч грн. и исключительно для баскетбольного клуба Прометей этот взнос составил 4 с половиной млн грн., что более чем в 100 раз превышает взносы для других клубов",

На сегодняшний день вынужден констатировать печальный факт - клуб, являющийся флагманом украинского баскетбола, действующим чемпионом Украины, клуб, который в прошлом году своими играми и победами поднял рейтинг Украины на 16 строчку Баскетбольной Лиги Чемпионов, одержав рекордные для страны зачетные баллы, сегодня действиями и решениями ФБУ фактически был выброшенный из чемпионата Украины.

Баскетбольный клуб Прометей не примет участие в ХХХІІ чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд в сезоне 2022/2023, если Федерацией баскетбола Украины не будут устранены проявления предвзятости и дискриминации по отношению к нашему клубу", - заявил Дубинский в Facebook

Примечательно, что президент ФБУ отреагировал на заявление руководителя клуба из Слобожанcкого в cоц.сети.

Напомним, Прометей будет принимать участие в Eurocup сезона-2022/23, где помимо украинской команды, будет представлено еще 15 коллективов.