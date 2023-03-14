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Баскетбол

Будивельник проиграл Шоле и вылетел из Кубка Европы ФИБА

Киевляне в драматичном стиле покинули турнир.
Вчера, 23:31
Будивельник - Шоле / ФБУ
Будивельник - Шоле / ФБУ

Во вторник, 14 марта, во Франции состоялся ответный матч в рамках плей-офф Кубка Европы ФИБА между местным Шоле и киевским Будивельником.

В первой игре победу праздновал украинский коллектив со счетом 73:72, а это значило, что при таком минимальном отрыве киевляне не могут допустить ошибку. К сожалению, они ее допустили.

Уже в первой четверти французы организовали 5-очковое преимущество, после чего в третьей отрыв лишь увеличился до 14 баллов, который возрос до 20 по ходу четвертой четверти. Еще и из-за травмы не смог продолжить встречу Джонни Берхейнмескл.

Но даже после этого игроки Будивельника не опустили руки. Они сумели организовать камбек и сократить отставание в счете до двух очков. Однако на этом все успехи завершились.

Источник: ФБУ

За 9 секунд до конца при счете 81:79 в пользу Шоле, украинский клуб не сумел удержать оппонента, который набрал еще два очка, доведя дело до победы с разницей в 4 очка. А это значило лишь одно: Шоле по сумме дух матчей проходит дальше, а Будивельник завершает выступления в турнире.

Шоле - Будивельник 83:79 (23:18, 20:20, 26:17, 14:24) - по сумме двух матчей 155:152

Шоле: Артис (26 + 4 подбора + 5 передач), Кемпбелл (10), Гуду-Синья (9), Эллис (8), Петтон (8 + 5 подборов), Далло (7 + 5 подборов), Тилли (7), Сако (6 + 8 подборов), Робино (2).

Будивельник: Гудвин (23), Близнюк (12 + 5 подборов + 7 передач), Грант (12 + 7 подборов), Зотов (10), Бобров (9 + 4 передачи), Берхейнмескл (5), Браун (5), Грицак (3).

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