Финикс выменял опытного центра, а Оклахома избавилась пика: все обмены в ночь драфта
ISPORT рассказывает про важные события в НБА.
В ночь на 26 июня в Бруклине, Нью-Йорк, в Barclays Center традиционно прошла церемония драфта Национальной баскетбольной Ассоциации.
ISPORT рассказывает про обмены между командами, которые произошли в эту ночь.
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Обмен №1
- Сан-Антонио обменяли пик №38 этого драфта в Индиану на пик второго раунда следующих лет и денежную компенсацию;
Обмен №2
- Шарлотт отдают Марка Уильямса в Финикс за пик №29 (Лиам Макнили) этого драфта и пик первого раунда 2029 года, а также контракт Василие Мицича;
Обмен №3
- Портленд отдал пик №11 (Седрик Коуард) в Мемфис за пик №16 (Ян Ханьсэн), пик первого раунда 2028 года и два пика второго раунда;
Обмен №4
- Атланта обменяла пик №13 (Дерик Куин) на Новый Орлеан за пик №23 (Эйса Ньюэлл) и незащищенный пик 2026 года;
Обмен №5
- Юта получила пик №18 (Уолтер Клейтон-младший) от Вашингтона, отдав им пики №21 (Уилл Райли) и №43 на этом драфте, а также два пика второго раунда драфтов 2030-х годов;
Обмен №6
- Сакраменто получил от Оклахомы пик №24 (Ник Клиффорд), отдав в замен будущий пик Сан-Антонио.
Второй раунд драфта пройдет в ночь на 27 июня.
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