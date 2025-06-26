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Баскетбол

Финикс выменял опытного центра, а Оклахома избавилась пика: все обмены в ночь драфта

ISPORT рассказывает про важные события в НБА.
Сегодня, 09:50       Автор: Митя Шитко
Марк Уильямс / Getty Images
Марк Уильямс / Getty Images

В ночь на 26 июня в Бруклине, Нью-Йорк, в Barclays Center традиционно прошла церемония драфта Национальной баскетбольной Ассоциации.

ISPORT рассказывает про обмены между командами, которые произошли в эту ночь.

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Обмен №1

  • Сан-Антонио обменяли пик №38 этого драфта в Индиану на пик второго раунда следующих лет и денежную компенсацию;

Обмен №2

  • Шарлотт отдают Марка Уильямса в Финикс за пик №29 (Лиам Макнили) этого драфта и пик первого раунда 2029 года, а также контракт Василие Мицича;

Обмен №3

  • Портленд отдал пик №11 (Седрик Коуард) в Мемфис за пик №16 (Ян Ханьсэн), пик первого раунда 2028 года и два пика второго раунда;

Обмен №4

  • Атланта обменяла пик №13 (Дерик Куин) на Новый Орлеан за пик №23 (Эйса Ньюэлл) и незащищенный пик 2026 года;

Обмен №5

  • Юта получила пик №18 (Уолтер Клейтон-младший) от Вашингтона, отдав им пики №21 (Уилл Райли) и №43 на этом драфте, а также два пика второго раунда драфтов 2030-х годов;

Обмен №6

  • Сакраменто получил от Оклахомы пик №24 (Ник Клиффорд), отдав в замен будущий пик Сан-Антонио.

Второй раунд драфта пройдет в ночь на 27 июня.

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