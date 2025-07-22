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Баскетбол

"Уважайте легенду": звезда НБА оценил победу Усика над Дюбуа

Лиллард посвятил пост украинскому боксеру.
Сегодня, 11:11       Автор: Митя Шитко
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Защитник Портленда Демиан Лиллард прокомментировал победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

По словам звезды НБА, украинский боксер является легендой спорта.

"Уважайте легенду", - написал Лиллард на своей странице в Instagram.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, что Чисора назвал причину, почему Дюбуа проиграл Усику.

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