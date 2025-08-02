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Баскетбол

Звезда Лейкерс подпишет новый контракт с франшизой

Лука Дончич согласовал новые условия сотрудничества.
Сегодня, 19:33       Автор: Василий Медвидь
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Лос-Анджелес Лейкерс договорились о новом контракте с Лукой Дончичем. Об этом рассказал агент Билл Даффи.

«Озерники» согласовали со словенцем условия сотрудничества, согласно которым он будет на контракте во франшизе до 2028 года.

Заработает за это время Лука 165 миллионов долларов. Это максимальный контракт.

Также стоит отметить, что у Дончича будет опция игрока в последний год нового соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что кроссовки Коби Брайанта продали за большую сумму на аукционе.

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