Звезда Лейкерс подпишет новый контракт с франшизой

Лос-Анджелес Лейкерс договорились о новом контракте с Лукой Дончичем. Об этом рассказал агент Билл Даффи.

«Озерники» согласовали со словенцем условия сотрудничества, согласно которым он будет на контракте во франшизе до 2028 года.

Заработает за это время Лука 165 миллионов долларов. Это максимальный контракт.

Также стоит отметить, что у Дончича будет опция игрока в последний год нового соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что кроссовки Коби Брайанта продали за большую сумму на аукционе.

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