Кроссовки Брайанта с дебюта за Лейкерс продали на аукционе

Пара кроссовок adidas бывшей звезды Лейкерс Коби Брайанта с автографом продана на аукционе в Калифорнии. В этой обуви американец впервые вышел в стартовой пятерке "озерников", сообщает ESPN.

Покупатель отдал за раритет 240 тысяч долларов с комиссионными. Компания Sports Investors Authentication подтвердила аутентичность кроссовок и подписей Брайанта специальным сертификатом. Памятный матч состоялся 28 января 1997 года.

Historic Kobe Bryant Signed L.A. Lakers Rookie Game Worn Adidas Shoes Photomatched to 1st NBA Start 🐍 pic.twitter.com/0DeIqRbuLK — SCP Auctions (@SCPAuctions) July 23, 2025

Эта сумма не стала рекордной в истории продаж обуви культового баскетболиста. В феврале с молотка ушли кроссовки Nike, в которых Брайант получил разрыв ахилла в 2013-м. За них отдали 660 тысяч "зеленых".

Напомним, чемпионская ракетка Рафы Надаля продали с аукциона за рекордные деньги.

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