Флэгг повторил интересное достижение Брайанта

Новичок ассоциации стал рядом с легендой.
Сегодня, 10:36       Автор: Антон Федорцив
Купер Флэгг / Getty Images
Купер Флэгг / Getty Images

Первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг приложился к победе Далласа над Торонто (139:129) в регулярке сезона 2025/26. Форвард Маверикс повторил юношеское достижение культового Кобе Брайанта.

Оба баскетболиста – единственные в истории 18-летние исполнители, набравшие за матч 20+ очков и не допустившие никакой потери. Флэгг в противостоянии с Рапторз набрал 22 пункта, сделал 4 подбора, выполнил 4 передачи и поставил 1 блок-шот.

В то же время форвард Далласа провел самый результативный матч в короткой карьере. Маверикс оформили первую победу в новом сезоне. В настоящее время техасцы идут за пределами зоны плей-офф Западной конференции.

Тем временем защитник Лейкерс Остин Ривз обновил персональный рекорд результативности в НБА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Коби Брайант Даллас Маверикс Кобе Брайант Купер Флэгг

