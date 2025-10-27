Флэгг повторил интересное достижение Брайанта

Новичок ассоциации стал рядом с легендой.

Первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг приложился к победе Далласа над Торонто (139:129) в регулярке сезона 2025/26. Форвард Маверикс повторил юношеское достижение культового Кобе Брайанта.

Оба баскетболиста – единственные в истории 18-летние исполнители, набравшие за матч 20+ очков и не допустившие никакой потери. Флэгг в противостоянии с Рапторз набрал 22 пункта, сделал 4 подбора, выполнил 4 передачи и поставил 1 блок-шот.

Cooper Flagg became the 2nd player in NBA history at 18 years or younger to record a game with 20+ PTS and 0 TOs in tonight’s win vs. TOR 🤯



The other? Kobe Bryant in 1997 vs. SAC. pic.twitter.com/dissttBtUa — NBA (@NBA) October 27, 2025

В то же время форвард Далласа провел самый результативный матч в короткой карьере. Маверикс оформили первую победу в новом сезоне. В настоящее время техасцы идут за пределами зоны плей-офф Западной конференции.

Тем временем защитник Лейкерс Остин Ривз обновил персональный рекорд результативности в НБА.

