НБА: Сакраменто без Леня проиграл Атланте, Бостон победил Даллас
В четверг, 24 ноября в НБА было сыграно 12 встреч.
Среди данных поединков стоит выделить противостояние Далласа Луки Дончича и Бостона Джейсона Тейтума, а также матч Сакраменто украинца Алексея Леня.
Шарлотт - Филадельфия- 107:101 (21:33, 32:21, 26:21, 28:26)
Шарлотт: Розир (22+6 передач), Вашингтон (19), Убре (14), Пламли (11+13 подборов + 6 передач), Хейворд (7) - старт; Ричардс (13+13 подборов), Макдениэлс (11), Джонс (4), Маледон (4), Смит (2).
Филадельфия: Милтон (22 + 7 подборов + 9 передач), Мэлтон (20 + 5 потерь), Харрис (19), Харрелл (16 + 7 подборов), Такер (3 + 7 подборов) - старт; Ньянг (9), Род (6+8 подборов), Коркмаз (5), Хауз (1).
Кливленд - Портленд - 114:96 (28:21, 29:27, 30:27, 27:21)
Кливленд: Митчелл (34), Гарленд (24 + 12 передач), Аллен (24 + 13 подборов + 6 потерь), Стивенс (12), Мобли (10 + 12 подборов) - старт; Уэйд (4), Окоро (3), Осман (3), Мобли (0), Нето (0), Р. Лопес (0).
Портленд: Нуркич (22), Грант (21), Саймонс (20 + 6 передач + 5 потерь), Харт (8 + 9 передач), Уинслоу (5 + 6 передач) – старт; Юбэнкс (10), Литтл (5), Уотфорд (5), Уокер (0), Батлер (0), Шарп (0).
Индиана – Миннесота - 101:115 (21:29, 27:24, 29:34, 24:28)
Индиана: Тернер (31 + 7 подборов), Хилд (13), Халибертон (10 + 14 передач), Несмит (3), Смит (2) – старт; Матурин (21), Макконнелл (10), Бриссетт (5), Битадзе (4), Браун (2), Тейлор (0).
Миннесота: Таунс (23 + 11 подборов + 8 передач + 5 потерь), Гобер (21 + 16 подборов), Эдвардс (19 + 7 подборов), Макдениэлс (18 + 4 блок-шота), Рассел (15 + 12 передач + 5 потерь) - Старт; Андерсон (7+7 подборов), Риверс (6), Принс (4), Науэлл (2), Гарза (0), Найт (0), Мур (0).
Бостон - Даллас - 125:112 (34:23, 36:26, 31:36, 24:27)
Бостон: Тейтум (37 + 13 подборов), Браун (31), Хорфорд (14), Смарт (13 + 9 передач), Уайт (12) – старт; Брогдон (13), Хаузер (3), Г. Уильямс (2), Джексон (0), Притчард (0).
Даллас: Дончич (42 + 8 подборов + 9 передач + 5 потерь), Динуидди (15), Финни-Смит (10), Буллок (5), Пауэлл (1) – старт; Вуд (26+12 подборов + 5 потерь), Макги (5), Грин (3), Пинсон (2), Хардуэй (2), Кампаццо (1), Бертанс (0), Ниликина (0).
Майами - Вашингтон - 113:105 (28:26, 32:17, 23:37, 30:25)
Майами: Лаури (28), Калеб Мартин (24 + 9 подборов), Хирро (17), Адебайо (15 + 11 подборов), Йович (7) – старт; Дедмон (9), Кейн (6), Хайсмит (5+8 подборов), Винсент (2).
Вашингтон: Кузма (33 + 7 подборов), Порзингис (21 + 9 подборов), Авдия (12 + 9 подборов + 10 передач), Гудвин (8), Кисперт (8) – старт; Бартон (13+7 подборов + 7 передач), Геффорд (4), Гибсон (4), Гилл (2), Дэвис (0).
Торонто - Бруклин - 98:112 (26:38, 25:14, 25:39, 22:21)
Торонто: Трент (19), Ануноби (15 + 5 потерь), Янг (12 + 8 подборов), Флинн (8), Колоко (4) – старт; Буше (12+16 подборов), Даутин (10), Эрнангомес (10+10 подборов), Харпер (6), Берч (2).
Бруклин: Ирвинг (29), О“Нил (15 + 7 передач), Симмонс (14 + 6 передач), Клекстон (14 + 12 подборов + 4 блок-шота), Дюрент (12 + 7 подборов) – старт; М-ф Моррис (9), Самнер (6), Шарп (5), Томас (5), Харрис (3), Дьюк (0), Эдвардс (0), Миллс (0).
Атланта - Сакраменто - 115:106 (35:26, 37:31, 25:31, 18:18)
Атланта: Янг (35+7 передач), Мюррей (15+7 подборов), Хантер (13+10 подборов), Капелла (11+14 подборов), Коллинз (7) - старт; Гриффин (12), А. Холидей (9), Джонсон (8), Оконгву (5+7 подборов).
Сакраменто: Фокс (18), Сабонис (15 + 13 подборов + 7 передач), Хертер (13), Барнс (8 + 7 подборов), Мюррей (4) – старт; Монк (27), Лайлс (12+7 подборов), Мэтту (5), Митчелл (4), Окпала (0), Деллаведова (0), Дэвис (0).
Оклахома - Денвер - 126:131 OT (21:38, 42:31, 34:15, 23:36, 6:11)
Оклахома: Гилджес-Александер (31 + 7 подборов + 11 передач), Дорт (18 + 7 подборов), Покушевски (13), Гидди (12 + 6 передач), Робинсон-Эрл (8 + 11 подборов) - старт; Джо (21), Уильямс (16), Мэнн (4), Оморуи (2), Бейзли (1).
Денвер: Йокич (39 + 10 подборов + 9 передач), Гордон (31 + 8 подборов), Браун (17 + 13 подборов + 10 передач + 6 потерь), Колдуэлл-Поуп (15 + 8 подборов), Род (0) – старт; Чанчар (19), Ннаджи (8), Браун (2), Уайт (0).
Милвоки – Чикаго - 113:118 (33:32, 29:29, 21:29, 30:28)
Милвоки: Я. Адетокумбо (36 + 11 подборов + 7 передач + 8 потерь), Б. Лопес (20 + 7 подборов), Холидей (14 + 11 передач + 7 потерь), Аллен (13), Картер (2) - старт ; Хилл (10), Портис (9+12 подборов), Мэттьюз (6), Коннотон (3), Нвора (0).
Чикаго: Дерозан (36 + 8 передач), Лавин (18), Вучевич (18), Уильямс (11), Досунму (8) – старт; Уайт (14), Грин (11), Драммонд (2+8 подборов), Карузо (0).
Сан-Антонио - Новый Орлеан - 110:129 (19:29, 28:37, 38:38, 25:25)
Сан-Антонио: Васселл (26+8 передач), Сохан (12), Джонс (9+9 передач), Джонсон (5), Пелтль (4+14 подборов + 5 потерь) - старт; Макдермотт (21), Бейтс-Диоп (10), Робби (8), Холл (7), Лэнгфорд (3), Бесси (3), Дженг (2).
Новый Орлеан: Уильямсон (32 + 11 подборов), Валанчюнас (22 + 10 подборов), Ингрем (17 + 10 передач + 5 потерь), Джонс (9), Альварадо (5 + 9 передач + 5 потерь) - старт; Грэм (21), Нэнс (6), Дэниелс (5), Маршалл (5), Темпл (3), Эрнангомес (3), Хейс (1).
Юта - Детройт - 116:125 (25:30, 29:36, 36:32, 26:27)
Юта: Кларксон (24), Секстон (17+12 передач), Маркканен (13+8 подборов), Олиник (8+6 передач), Вандербилт (7) - старт; Бизли (29+11 подборов), Фонтеккьо (10), Кесслер (5+7 подборов + 5 блок-шотов), Хортон-Такер (3), Азубуйке (0).
Детройт: Богданович (23), Бегли (19), Айви (16 + 6 передач), Ливерс (7), Хейс (2) – старт; Нокс (21), Беркс (18), Диалло (9), Джозеф (6+6 передач), Дюрен (4+7 подборов).
Голден Стейт - Клипперс - 124:107 (32:29, 34:18, 32:35, 26:25)
Голден Стейт: Виггинс (31), Карри (22 + 9 передач), Томпсон (18), Грин (9 + 7 подборов + 12 передач), Луни (9) - старт; Пул (8), Лэмб (7+7 подборов), Куминга (6), Дивинченцо (6), Грин (5), Болдуин (3), Муди (0), Роллинз (0).
Клипперс: Моррис (19), Мэнн (17), Коффи (13 + 7 передач), Джексон (11 + 6 передач + 5 потерь), Зубац (8) - старт; Пауэлл (17+7 подборов), Браун (10), Уолл (9), Ковингтон (3), Батюм (0).