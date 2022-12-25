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Баскетбол

Яннис стал персонажем популярной компьютерной игры

Игроки могут использовать Грик Фрика в качестве скина своего персонажа.
Сегодня, 15:18
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо объявил о колаборации с популярным онлайн-шутером Fortnite.

Греческий баскетболист стал очередным спортсменом, который пополнил список тех, кто доступен в качестве игрового скина. Его уже можно приобрести во внутриигровом магазине.

О сотрудничестве с игрой Адетокумбо сообщил у себя в социальных сетях, опубликовав несколько видео.

Пока Яннис начинает свое покорение Fortnite, 28-летний форвард уже взобрался на первое место в гонке за звание MVP регулярного сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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