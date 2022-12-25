Яннис стал персонажем популярной компьютерной игры

Игроки могут использовать Грик Фрика в качестве скина своего персонажа.

Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо объявил о колаборации с популярным онлайн-шутером Fortnite.

Греческий баскетболист стал очередным спортсменом, который пополнил список тех, кто доступен в качестве игрового скина. Его уже можно приобрести во внутриигровом магазине.

О сотрудничестве с игрой Адетокумбо сообщил у себя в социальных сетях, опубликовав несколько видео.

Пока Яннис начинает свое покорение Fortnite, 28-летний форвард уже взобрался на первое место в гонке за звание MVP регулярного сезона.