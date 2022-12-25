Яннис стал персонажем популярной компьютерной игры
Игроки могут использовать Грик Фрика в качестве скина своего персонажа.
Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо объявил о колаборации с популярным онлайн-шутером Fortnite.
Греческий баскетболист стал очередным спортсменом, который пополнил список тех, кто доступен в качестве игрового скина. Его уже можно приобрести во внутриигровом магазине.
О сотрудничестве с игрой Адетокумбо сообщил у себя в социальных сетях, опубликовав несколько видео.
Last night, I had the craziest dream...@FortniteGame #EpicPartner pic.twitter.com/XtCqwPs24V— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 23, 2022
Shuffle with me.@FortniteGame #EpicPartner pic.twitter.com/CEXKaQmRbV— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 25, 2022
Пока Яннис начинает свое покорение Fortnite, 28-летний форвард уже взобрался на первое место в гонке за звание MVP регулярного сезона.