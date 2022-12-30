НБА: Нью-Йорк без Михайлюка проиграл Сан-Антонио, Бостон победил Клипперс

Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря в НБА состоялось 6 матчей.

Нью-Йорк Никс Святослава Михайлюка снова без него проиграло Сан-Антонио Сперс, Бостон Селтикс продолжают подтверждать свой статус одной из лучших команд лиги, победив Лос-Анджелес Клипперс, а Лука Дончич выдал очередной топ-перформанс, помог Далласу победить Хьюстон.

Индиана - Кливленд 135:126

Индиана: Халибертон (29 очков + 9 передач), Хилд (25 очков + 3 подбора + 3 передачи), Матюрен (23 очка + 2 подбора), Несмит (22 очка + 2 подбора), Тернер (14 очков + 12 подборов), Бриссетт (7 очков + 4 подбора), МакКоннелл (7 очков + 4 передачи), Смит (5 очков + 1 подбор + 1 передача), Нембхард (3 очка + 3 подбора + 4 передачи), Дуарте (2 подбора)

Кливленд: Митчелл (28 очков + 6 передач), Аллен (19 очков + 14 подборов), Леверт (19 очков + 3 подбора), Гарланд (18 очков + 8 передач), Мобли (13 очков + 7 подборов + 7 передач), Лав (12 очков + 6 подборов), Окоро (10 очков + 3 подбора), Стивенс (7 очков + 6 подборов)

Шарлот - Оклахома-Сити 121:113

Шарлот: Болл (27 очков + 10 подборов + 9 передач), Вашингтон (25 очков + 5 подборов), Уильямс (17 очков + 13 подборов), Пламли (14 очков + 9 подборов), Макдэниелс (12 очков), Розье (10 очков + 7 передач), Хейворд (10 очков + 6 подборов + 6 передач), Обри Келли (6 очков), Маледон (1 подбор + 4 передачи)

Оклахома-Сити: Гилджис-Александер (28 очков + 3 подбора + 5 передач), Дорт (22 очка + 1 подбор + 2 передачи), Гидди (21 очко + 10 подборов), Манн (17 очков + 3 подбора), К.Уиллиамс (15 очков + 5 подборов), Джо (3 очка + 1 передача), Мускала (3 очка + 2 подбора), Дж. Уиллиамс (10 подборов), Уиггинс (2 подбора)

Бостон - Клипперс 116:110

Бостон: Браун (29 очков + 7 подборов), Тейтум (29 очков + 11 подборов), Смарт (17 очков + 9 передач), Уайт (15 очков + 4 передачи), Р. Уиллиамс (12 очков + 6 подборов), Горфорд (8 очков + 7 подборов), Гаузер (3 очка + 3 подбора)

Клипперс: Леонард (26 очков + 8 подборов), Джордж (24 очка + 4 подбора), Пауэлл (19 очков + 4 подбора), Зубац (13 очков + 11 подборов), Моррис Марк (12 очков + 6 подборов), Уолл (8 очков + 4 передач), Джексон (8 + 4 подбора), Батюм (2 подбора + 2 передачи), Кеннард (1 подбор + 1 передача), Манн (1 передача)

Торонто - Мемфис 106:119

Торонто: (Сиакам 25 очков + 10 подборов), Трент (20 очков + 2 подбора + 2 передачи), Ануноби (16 очков + 3 подбора), Барнс (14 очков + 10 подборов), Буше (13 очков + 7 подборов), Даутин (6 очков + 2 подбора + 2 передачи), Флинн (6 очков + 8 подборов), Колоко (4 очка + 2 подбора), Берч (2 очка + 1 подбор), Эрнангомес (2 подбора)

Мемфис: (Брукс 25 очков + 3 подбора + 5 передач), Морант (19 очков + 17 передач), Бэйн (16 очков + 5 подборов), Джексон (15 очков + 5 подборов), Адамс (14 очков + 17 подборов), Кончар (11 + 7 подборов), Альдама (6 очков + 5 подборов), З. Уильямс (5 очков), Джонс (4 очка), Кларк (4 очка + 6 подборов).

Сан-Антонио - Нью-Йорк 122:115

Сан-Антонио: Джонсон (30 очков + 3 подбора), Лэнгфорд (23 очка + 3 подбора), Джонс (13 + 7 подборов), Сохан (12 очков + 5 подборов), Джонсон (9 очков + 6 подборов), Пельтль (9 очков + 12 подборов), Ричардсон (9 очков + 4 передачи), Макдермотт (8 очков + 4 передачи), Коллинз (5 очков + 6 подборов), Бранхам (4 очка)

Нью-Йорк: Рэндл (41 очко + 11 подборов + 7 передач), Квикли (36 очков + 7 подборов + 7 передач), Фурнье (11 очков + 2 подбора) Граймс (9 очков + 4 подбора), Макбрайд (9 очков + 2 передачи), Гартенштайн (4 очка + 5 подборов), Роуз (3 очка + 1 передача), Симс (2 очка + 2 подбора), Робинсон (6 подборов + 2 передачи)

Даллас - Хьюстон 129: 114

Даллас: Дончич (35 очков + 12 подборов + 13 передач), Вуд (21 очко + 6 подборов), Пауэлл (19 очков + 6 подборов), Хардвей (18 очков + 4 подбора), Динвиди (15 очков + 6 подборов), Бертанс (4 очка + 2 подбора), Макги (4 очка + 1 подбор + 1 передача), Уокер (3 очка + 2 передачи), Гарди (3 очка + 3 подбора), Пинсон (3 очка + 1 подбор), Нтиликина (2 очка + 3 подбора + 3 передачи), Райт (2 очка + 2 подбора + 3 передачи)

Хьюстон: Грин (23 очка + 4 передачи + 4 подбора), Портер (17 очков + 7 подборов), Смит Джуниор (16 очков + 4 подбора), Сенгун (11 очков + 6 подборов), Гаруба (9 очков + 9 подборов), Никс (7 + 2 передачи), Исон (6 очков + 8 подборов), Марьянович (6 очков + 3 подбора + 3 передачи), Мэтьюс (5 очков + 3 подбора), Мартин (4 очка + 4 подбора), Гордон (4 очка + 3 подбора), Фернандо (3 очка), Вашингтон (3 очка