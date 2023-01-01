НБА: Дончич снова помог фантастическим перформансом победить Далласу, Бруклин продлил серию побед, обыграв Шарлотт

В ночь с 31 декабря на 1 января в НБА провели 8 поединков.

В ряде из этих матчей победитель определился в последний момент, как например во встрече между Сан-Антонио и Далласом, где Маверикс вырвали победу в одно очко.

Сан-Антонио - Даллас 125:126

Сан-Антонио: Джонсон (30 очков), Сохан (20 очков), Пелтль (19 очков + 15 подборов + 6 передач), Джонс (18 очков + 6 передач), Лэнгфорд (0 очков), Коллинз (13 очков), Макдермотт (9 очков), Брэнэм (6 очков), Джонсон (6 очков), Ричардсон (4 очка).

Даллас: Дончич (51 очко + 9 передач), Вуд (25 очков + 7 подборов), Хардуэй (14 очков), Динуидди (11 очков), Буллок (7 очков), Ниликина (9 очков), Пауэлл (5 очков), Райт (4 очка), Бертанс (0 очков), Пинсон (0 очков).

Индиана - Клипперс 131:130

Индиана: Тернер (34 очка), Халибертон (24 очка + 7 подборов + 10 передач), Хилд (18 очков + 8 подборов), Несмит (16 очков), Нембард (6 очков), Мэтьюрин (15 очков), Смит (9 очков), Макконнелл (9 очков), Дуарте (0 очков), Бриссетт (0 очков).

Клипперс: Джордж (45 + 9 подборов), Ленард (24 + 7 передач), М-с Моррис (15), Джексон (13), Зубац (6 + 7 подборов) – старт; Пауэлл (9), Уолл (7), Кеннард (7), Ковингтон (2), Мэнн (2).

Хьюстон - Нью-Йорк 88:108

Хьюстон: Портер (23 + 10 подборов + 8 передач + 5 потерь), Грин (16 + 5 потерь), Гордон (12), Смит (10), Фернанду (1) – старт; Исон (9 + 13 подборов), Марьянович (6), Мартин (5), Гаруба (5 + 8 подборов), Вашингтон (1), Мэтьюз (0), Кристофер (0), Никс (0).

Нью-Йорк: Рэндл (35 + 12 подборов + 6 передач), Куикли (27 + 7 передач), Граймс (19), Робинсон (6 + 12 подборов), Макбрайд (5) – старт; Фурнье (8), Роуз (4), Симс (4 + 7 подборов), Хартенштайн (0), Арчидиаконо (0).

Шарлотт - Бруклин 106:123

Шарлотт: Болл (23 + 7 подборов + 11 передач), Пламли (22 + 10 подборов), Розир (16), Вашингтон (12), Хэйворд (2) – старт; Макдэниэлс (10), Уильямс (8 + 7 подборов), Маледон (8), Тор (3), Ричардс (2), Букнайт (0), Джонс (0).

Бруклин: Ирвинг (28), Дюрэнт (23), О'Нил (14 + 6 передач), Клэкстон (14 + 6 блок-шотов), Симмонс (2) – старт; Ватанабе (11 + 5 перехватов), Уоррен (10 + 7 подборов), Сет Карри (8), Самнер (8), Шарп (5), Томас (0).

Чикаго - Кливленд 102:103

Чикаго: Дерозан (21), Досунму (19 + 5 перехватов), Лавин (15), Вучевич (11 + 14 подборов), Уильямс (9) – старт; Грин (12), Уайт (9), Карузо (4), Драммонд (2).

Кливленд: Леверт (23 + 7 подборов), Лав (20 + 9 подборов), Митчелл (15 + 6 передач + 7 потерь), Аллен (6 + 10 подборов), Стивенс (2) – старт; Осман (12), Окоро (11 + 7 подборов), Р. Лопес (9), Нето (5), Диаките (0).

Миннесота - Детройт 104:116

Миннесота: Эдвардс (30 + 7 подборов), Расселл (25), Андерсон (12), Гобер (9 + 10 подборов), Макдэниэлс (8) – старт; Науэлл (9), Рид (6 + 9 подборов), Риверс (3), Райан (2).

Детройт: Богданович (28), Бей (13), Стюарт (6 + 7 подборов), Дюрен (3), Айви (1 + 6 потерь) – старт; Бэгли (18 + 10 подборов), Беркс (13 + 7 подборов), Диалло (12 + 8 подборов), Джозеф (11), Макгрудер (11).

Мемфис - Нью-Орлеан 116:101

Мемфис: Морант (32 + 8 передач), Бэйн (18 + 7 подборов), Джарен Джексон (17 + 6 блок-шотов), Адамс (10 + 21 подбор), Брукс (7) – старт; Кларк (12), Кончар (8), Джонс (8 + 8 передач), Родди (2), Тиллман (2), Ларэвиа (0), Чендлер (0).

Нью-Орлеан: Уильямсон (20 + 9 подборов + 9 потерь), Мерфи (15), Макколлум (10 + 6 потерь), Валанчюнас (6), Джонс (4 + 11 подборов) – старт; Хэйс (13), Маршалл (12), Эрнангомес (11 + 7 подборов), Альварадо (7), Грэм (3), Дэниэлс (0).

Оклахома-Сити - Филадельфия 96:115

Оклахома-Сити: Гидди (20 + 9 подборов), Уильямс (17), Гилджес-Александер (14), Дорт (13), Уильямс (1) – старт; Джо (8), Бэйзли (6), Уильямс (6 + 9 подборов), Уотерс (4), Мускала (4), Мэнн (3), Оморуйи (0).

Филадельфия: Харрис (23 + 9 подборов), Милтон (18), Мелтон (17 + 7 подборов), Эмбиид (16 + 13 подборов + 10 передач + 4 блок-шота), Тайбулл (9) – старт; Харрелл (9), Хауз (8), Коркмаз (7), Ньянг (4), Спрингер (2), Рид (2).

Юта - Майами 123:126

Юта: Маркканен (29 + 14 подборов), Кларксон (22), Олиник (14 + 6 передач + 5 потерь), Конли (9 + 8 передач), Вандербилт (4) – старт; Бизли (17), Секстон (14), Гэй (9), Кесслер (5 + 12 подборов).

Майами: Адебайо (32 + 8 подборов), Хирро (29 + 9 подборов + 6 передач + 5 потерь), Струс (13 + 6 передач), Хайсмит (6), Лаури (5) – старт; Оладипо (23), Робинсон (9), Винсент (5), Кэйн (2), Робинсон (2).