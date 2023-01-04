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Баскетбол

Яннис установил рекорд результативности карьеры в матче с Вашингтоном

Лидер Бакс выдал феноменальное индивидуальное выступление.
Сегодня, 16:23
Яннис Адетокумбо / Getty Images
Яннис Адетокумбо / Getty Images

Минувшей ночью в рамках очередной игры регулярного сезона НБА Милуоки на своем паркете разобрался с Вашингтоном 123:113.

Лучшим игроком встречи стал звездный форвард "оленей" Яннис Адетокумбо. За 36 минут на площадке Грик Фрик выдал линию из 55 очков, 10 подборов, 7 передач и 2 перехватов.

Как сообщает ESPN, 28-летний баскетболист установил личный рекорд результативности в карьере.

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Он также стал лишь четвертым игроком в истории лиги, набравшим 40 очков, 10 подборов и 5 передач в трех матчах подряд. Ранее это достижение покорилось Элджину Бэйлору (дважды в 1961 и 1963 годах), Уилту Чемберлену (1963) и Расселлу Уэстбруку (2016).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо

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