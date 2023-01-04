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Банкеро и Мюррей - лучшие новички НБА в декабре

Последняя награда 2022 года нашла своих героев.
Сегодня, 12:23
Паоло Банкеро и Киган Мюррей / nba.com
Паоло Банкеро и Киган Мюррей / nba.com

НБА огласила имена лучших новичков декабря месяца в каждой конференции.

На Западе лучшим задрафтованным игроком был назван форвард Сакраменто Киган Мюррей. На Востоке новичком декабря стал форвард Орландо Паоло Банкеро.

4-й пик драфта 2022 года, выбранный Кингз, в среднем набирал 12.7 очков, 3.5 подбора и 0.9 перехвата за 28.6 минут на паркете. Он стал одним из важнейших игроков Сакраменто, что позволяет команде занимать пятое место Западной конференции.

Главный претендент на звание новичка года, выбранный под первым пиком, продолжает вести за собой Мэджик, набирая в декабре в среднем 19.1 очко, 6.5 подбора и 4.1 ассиста.

В отличие от Кингз, Орландо не борется за плей-офф, занимая лишь 13-е место на Востоке.

Минувшей ночью Сакраменто одержал победу над Ютой 117:115. На счету Кигана Мюррея 16 очков и 5 подборов, а также второй лучший показатель полезности в команде.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сакраменто Кингз Орландо Мэджик Паоло Банкеро

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