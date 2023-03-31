Брат Янниса получил удаление за удар головой соперника
Форвард Милуоки Танасис Адетокумбо досрочно покинул площадку во время матча с Бостоном (99:140), получив удаление.
Как сообщает BasketNews, за 1:25 до конца поединка Блейк Гриффин жестко сфолил на Танасисе, который решил ответить своему обидчику ударом головой.
Такие действия баскетболистов судьям пришлись не по нраву: Гриффин получил неспортивный фол первой степени, а Адетокумбо - неспортивный фол второй степени, который приравнивается к удалению.
После инцидента Джейлен Браун, выступающий в защитной маске, отдал ее Гриффину.
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Несмотря на поражение в личной встрече, Милуоки все еще опережает Бостон в таблице Восточной конференции: у Бакс баланс побед 55:22, а у Селтикс - 53:24. Обе команды уже гарантировали себе место в плей-офф.