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Баскетбол

Харден рассказал о травме, которая беспокоит его несколько месяцев

"Борода" рискует получить рецидив, который лишит его игры в постсезоне.
Сегодня, 00:34
Джеймс Харден / Getty Images
Джеймс Харден / Getty Images

Минувшей ночью Филадельфия обыграла на своем паркете Даллас со счетом 116:108.

В этой игре принял участие Джеймс Харден, пропустивший предыдущие четыре поединка из-за травмы ахиллова сухожилия. По словам "Бороды", эта травма не дает ему покоя последние несколько месяцев.

"Я не знаю, откуда это взялось. Я бы сказал, что это беспокоило меня в течение нескольких месяцев", — цитирует Хардена ESPN. "Я просто хотел продолжать играть, и был момент, когда в последнем матче, в котором я играл, боль была просто невыносимой".

"Осталось шесть игр, чтобы завершить сезон на мажорной ноте. Затем у нас будет еще неделя на подготовку. Я чувствовал, что сегодняшняя игра должна быть той, когда я вернусь".

После игры, о которой говорил Джеймс (против Чикаго 21 марта), его видели хромающим в раздевалке.

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На данный момент Филадельфия занимает третье место таблицы Восточной конференции, гарантировав себе место в плей-офф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джеймс Харден Филадельфия Сиксерс

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