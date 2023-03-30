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Баскетбол

Ирвинг: Исходя из результатов, Даллас находится в заднице

Кайри не ожидал, что создав дуэт с Лукой Дончичем ему придется бороться за выход в турнир плей-ин.
Сегодня, 21:23
Кайри Ирвинг / Getty Images
Кайри Ирвинг / Getty Images

Когда Кайри Ирвинг переходил из Бруклина в Даллас, команда из Техаса занимала четвертую строчку таблицы Западной конференции. Спустя 22 матча Мавс выпали даже из зоны плей-ин, занимая 11-е место.

До конца регулярного сезона у техасцев осталось всего пять игр, а потому им придется постараться, чтобы выйти в постсезон. На такое Кайри не рассчитывал.

"С учетом того, где мы сейчас находимся, и где находятся другие команды, это уже похоже на полную задницу, если честно", - цитирует Ирвинга ESPN. "Потому что наш баланс побед – 37-40, и мы пытаемся бороться за попадание в плей-ин. Думаю, что не этого мы все ожидали".

"Не ожидал, что мне придется просить об обмене на этой стадии сезона. Я хотел закончить сезон с Бруклином, но у меня не было возможности сделать это. Мне пришлось изменить некоторые цели, которые я ставил ранее в этом сезоне, стать более гибким и начать мириться с результатами, независимо от того, выйдем ли мы в плей-офф или нет".

Пока Даллас борется за место в зоне плей-ин, Сакраменто с Алексеем Ленем прервали 16-летнюю серию без выхода в постсезон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кайри Ирвинг Даллас Маверикс

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