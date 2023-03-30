Сакраменто Леня вышел в плей-офф НБА впервые за 16 лет

В ночь со среды на четверг состоялись очередные матчи в Национальной баскетбольной ассоциации.

В рамках соревнования Сакраменто сумел переиграть Портленд (120:80). Данная победа обеспечила место в плей-офф НБА для Сакраменто.

Также на выход во вторую часть турнира повлияло поражение Миннесоты от Финикса (100:107).

𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐎𝐅 𝐁𝐄𝐀𝐌𝐒 🔦🟣



The Kings have clinched a spot in the #NBAPlayoffs! #BeamTeam | @dialpad pic.twitter.com/RrChLgnFQc — X - Sacramento Kings (@SacramentoKings) March 30, 2023

Отметим, что Сакраменто прервал самую длинную в истории НБА серию сезонов без плей-офф – 16 лет. В последний раз команда выходила в плей-офф в 2006 году под руководством Рика Адельмана.

Напомним, что за Кингз выступает украинский баскетболист Алексей Лень, который является игроком запаса.