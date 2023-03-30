НБА: Лень помог Сакраменто обыграть Портленд, Чикаго проиграл Лейкерс
В среду, 29 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны десять матчей.
Милуоки на выезде обыграл Индиану, Даллас проиграл Филадельфии, Лейкерс одолели Чикаго, Сакраменто с украинским баскетболистом Алексеем Ленем обыграл Портленд.
Результаты матчей НБА за 29 марта
Индиана – Милуоки 136:149 (30:34, 39:39, 38:46, 29:30)
Индиана: Матурин (29 + 9 подборов), Несмит (22), Нвора (18), Нембард (15 + 15 передач), Джексон (9) – старт; Смит (17), Бриссетт (12), Макконнелл (12 + 6 передач), Хилл (2), Джонсон (0).
Милуоки: Холидэй (51 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Я. Адетокумбо (38 + 17 подборов + 12 передач + 5 потерь), Б. Лопес (21 + 8 подборов), Картер (8), Аллен (3) – старт; Портис (12 + 8 подборов), Грин (9), Мэттьюз (7), Драгич (0), Боучэмп (0), Коннотон (0), Т. Адетокумбо (0).
Нью-Йорк – Майами 101:92 (19:23, 29:23, 28:30, 25:16)
Нью-Йорк: Граймс (23 + 8 подборов), Брансон (12), Барретт (12), Рэндл (3), Робинсон (2) – старт; Куикли (24), Харт (13 + 8 подборов), Хартенштайн (6 + 9 подборов), Топпин (6).
Майами: Винсент (21), Хирро (16), Батлер (12 + 6 передач), Адебайо (9 + 11 подборов), Лав (5) – старт; Д. Робинсон (12), Оладипо (9), Калеб Мартин (6), Зеллер (2), Струс (0).
Бруклин – Хьюстон 123:114 (30:25, 24:30, 32:32, 37:27)
Бруклин: К. Джонсон (31 + 7 подборов), Бриджес (27 + 6 передач), Динуидди (20 + 11 передач), Клэкстон (18 + 10 подборов), Финни-Смит (6) – старт; О'Нил (9), Шарп (4), Сет Карри (3), Самнер (3), Ватанабе (2), Харрис (0).
Хьюстон: Портер (31 + 9 подборов + 6 передач), Шенгюн (21 + 12 подборов), Мартин (15 + 7 подборов), Грин (14), Смит (12 + 12 подборов) – старт; Кристофер (14), Гаруба (4), Никс (3), Исон (0).
Филадельфия – Даллас 116:108 (28:37, 29:25, 32:29, 27:17)
Филадельфия: Эмбиид (25 + 9 подборов), Макси (22), Харден (15 + 12 передач), Харрис (13), Такер (2) – старт; Мелтон (17), Ньянг (14), Рид (5), Макдэниэлс (3), Хауз (0).
Даллас: Дончич (24 + 10 подборов + 8 передач), Ирвинг (23), Хардуэй (21), Буллок (7), Пауэлл (3) – старт; Вуд (9), Харди (8), Грин (6), Клебер (5), Макги (2).
Чикаго – Лейкерс 110:121 (20:31, 31:28, 25:26, 34:36)
Чикаго: Вучевич (29 + 12 подборов + 6 передач), Дерозан (22), Лавин (16 + 6 передач + 5 потерь), Карузо (5), Беверли (0) – старт; Уайт (17 + 9 передач), Досунму (12), Д. Джонс (5), Терри (2), Уильямс (2), Грин (0), К. Джонс (0).
Лейкерс: Дэвис (38 + 10 подборов), Джеймс (25 + 7 подборов), Ривз (19), Расселл (17), Вандербилт (8 + 7 подборов) – старт; Шредер (8), Хатимура (6), Рид (0), Уокер (0), Бизли (0), Браун (0), Гэбриэл (0).
Оклахома-Сити – Детройт 107:106 (26:26, 28:30, 30:24, 23:26)
Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (27 + 8 подборов + 6 передач), Дорт (20), Гидди (18 + 7 передач), Джо (12), Джейлин Уильямс (7) – старт; Уиггинс (19), Мэнн (3), Покушевски (1), Робинсон-Эрл (0), Сарр (0), Дженг (0).
Детройт: Айви (24 + 9 передач + 5 потерь), Уайзмен (14 + 11 подборов), Хэйс (11), Бэгли (8), Ливерс (0) – старт; Оморуйи (14), Джозеф (13), Хэмптон (12), Дюрен (10).
Мемфис – Клипперс 132:141 (30:29, 34:41, 41:35, 27:36)
Мемфис: Морэнт (36 + 9 передач + 8 потерь), Брукс (30), Альдама (17 + 8 подборов), Тиллман (16 + 9 подборов), Кеннард (12) – старт; Родди (8), Ларэвиа (6), Чендлер (4), Лофтон (3).
Клипперс: Уэстбрук (36 + 10 передач), Гордон (14), Мэнн (11), Зубац (10 + 7 подборов), Батюм (4) – старт; Ковингтон (27), Хайлэнд (20 + 6 передач), Пауэлл (13), Пламли (6).
Сан-Антонио – Юта 117:128 (33:36, 29:28, 26:29, 29:35)
Сан-Антонио: Брэнэм (21), Джонс (17 + 6 передач), Бэйтс-Диоп (15), Коллинз (12 + 8 подборов), Шэмпени (2) – старт; Грэм (17 + 6 передач), Мамукелашвили (17 + 8 подборов), Лэнгфорд (9), Барлоу (4), Уэсли (3).
Юта: Хортон-Такер (41), Агбаджи (10), Кесслер (9 + 10 подборов), Тоскано-Андерсон (6), Фонтеккьо (4) – старт; Данн (17), Азубуйке (12), Джузэнг (10), Шаманич (9 + 9 подборов), Джонс (7), Поттер (3).
Портленд – Сакраменто 80:120 (20:19, 26:31, 18:33, 16:37)
Портленд: Шарп (30 + 7 подборов + 7 передач), Нокс (12 + 12 подборов), Литтл (10), Тайбулл (8), Юбэнкс (5 + 11 подборов) – старт; Уокер (12), Батлер (3).
Сакраменто: Фокс (18 + 6 передач), Хертер (17), Сабонис (15 + 12 подборов), Мюррэй (13), Барнс (7) – старт; Монк (19 + 6 передач), Лайлс (8), Дэвис (6), Лень (5 + 8 подборов), Эдвардс (3), Холмс (3), Митчелл (2), Дозьер (2), Мету (2), Деллаведова (0).
Финикс – Миннесота 107:100 (25:24, 23:27, 33:23, 26:26)
Финикс: Букер (29), Пол (19 + 6 передач), Дюрэнт (16 + 9 подборов), Эйтон (10), Окоги (10 + 9 подборов) – старт; Пэйн (11), Бийомбо (6 + 8 подборов), Крэйг (4), Уоррен (2), Росс (0).
Миннесота: Эдвардс (31 + 6 передач), Таунс (25 + 8 подборов + 6 потерь), Конли (7 + 8 подборов), Гобер (7 + 15 подборов + 6 потерь), Макдэниэлс (6) – старт; Рид (15), Андерсон (6 + 10 подборов + 5 потерь), Маклафлин (3 + 6 передач), Александер-Уокер (0).