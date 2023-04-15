Легенде НБА предъявили обвинение в вооруженном нападении

Прокуратура штата Вашингтон обвинила легенду НБА Шона Кемпа в нападении первой степени на парковке в марте, устроив перестрелку из-за украденного мобильного телефона, сообщает ESPN.

Кемп был арестован после стрельбы у торгового центра Tacoma 8 марта. Никто не пострадал, и адвокаты Кемпа настаивают на том, что он открыл ответный огонь в целях самообороны после того, как выследил грабителя и попытался вернуть свой мобильный телефон, украденный у него ранее в тот же день.

В письменном заявлении команда юристов Кемпа заявила, что он не признает себя виновным.

"Он уверен, что, как только присяжные заслушают показания свидетелей и увидят доказательства в суде, они придут к выводу, что его защита в тот день была оправданной".

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Заявление полиции не указывает на то, что в Кемпа стреляли. В нем говорилось, что некоторые из его заявлений не были подтверждены видео с камер наблюдения.

А текстовое сообщение, отправленное всего за 13 минут до того, как он прибыл в торговый центр, показало его истинные намерения. Кемп должен предстать перед судом 4 мая.

Шон Кемп был шестикратным участником Матча всех звезд НБА и играл за Сиэттл с 1989 по 1997 год. Он также играл за Кливленд, Портленд и Орландо.