Плей-офф НБА: Главные вопросы, интриги и прогноз на первый раунд

Уже в субботу, 15 апреля, стартует долгожданный плей-офф НБА, первый раунд которого обещает подарить немало сюрпризов фанатам баскетбола.

И если на Востоке ситуация примерно понятная: первые три команды конференции (Милуоки, Бостон, Филадельфия) без проблем должны пройти своих оппонентов, то на Западе все куда интереснее, ведь далеко не факт, что Мемфис, финишировавший в регулярке вторым, сможет преодолеть эту стадию (ЛеБрон передает привет).

Поэтому ISPORT решил рассмотреть все пары постсезона, выделить в них главные вопросы и интриги, а также попытаться спрогнозировать исход каждого противостояния.

Милуоки (1) - Майами (8): разминка для "оленей"

Каким бы классным лидером не был Джимми Батлер, матчи плей-ин показали, что нынешний потолок для Майами - первый раунд. Команда из Флориды была просто ужасна в обороне в игре с Атлантой, те же проблемы были и против Чикаго. Сложно надеяться на прогресс некогда финалиста НБА, когда состав команды не усиливается.

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А для чемпиона 2021 года предстоящая серия с Хит станет прекрасной тренировкой перед вторым раундом. Пока что нет никаких причин предполагать, что Милуоки не сможет дойти до, как минимум, финала конференции.

Прогноз: проход Милуоки 4-1.

Денвер (1) - Миннесота (8): "волки" все еще не готовы

Учитывая индивидуальную уязвимость Руди Гобера в обороне в плей-фф, а также отсутствие стабильности у Карл-Энтони Таунса и Энтони Эдвардса, на проход через лучшую команду Запада Тимбервулвз рассчитывать не приходится.

К тому же лучший защитник команды Джейден МакДэниэлс в абсолютно глупейшей ситуации сломал себе руку и не больше не сыграет в этом сезоне.

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Денвер между тем сам должен быть готов к непростой серии. Имея одного из лучших игроков лиги, команда Майкла Мэлоуна все еще посредственна в обороне (15-е место по деф рейтингу в лиге, Миннесота 10-я).

Вопросы также вызывает здоровье лидеров. Но даже не смотря на это Наггетс не должны испытать серьезных проблем.

Прогноз: проход Денвера 4-1

Бостон (2) - Атланта (7): "кельты" начинают поход за титулом

Почувствовав вкус Финала НБА Бостон намерен, как минимум, повторить свой прошлогодний успех. Второй рейтинг лиги как в нападении, так и в защите, молодые звезды, ставшие более опытными. Главный вопрос заключается в том, готов ли Джо Маззулла сделать то, что не удалось Име Удоке?

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Для Атланты этот плей-офф может стать последним в том виде, в каком она сейчас находится. В конце сезона появилась информация, что фронт-офис готовится к перестройке команды - даже Трэй Янг не может считать себя неприкасаемым. "Ястребы", конечно, могут попортить нервы "кельтам", но не более.

Прогноз: проход Бостона 4-0.

Мемфис (2) - Лейкерс (7): первый апсет постсезона?

У Мемфиса серьезные проблемы: в первой встрече точно не сыграют Дэсмонд Бэйн, Стивен Адамс, Джарен Джейсон-младший, Тайс Джонс и Брэндон Кларк, под вопросом остается участие Диллона Брукса и Джа Моранта.

В то же самое время Лейкерс подойдут к этой игре во всеоружии. Здоровый ЛеБрон, здоровый Дэвис, здоровые ролевики. Все ведет к тому, что кое-кто подрубит свой режим Бога в плей-офф и отправит Гриззлис домой.

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Не так давно Брукс заявил, что он был бы не против сыграть в первом раунде с "озерниками". Что ж, Мемфис уже стал одной из самых ненавистных команд лиги за длинные языки своих игроков, которые ничем не подкрепляют свои слова. Теперь у них будет прекрасная возможность проявить себя.

Прогноз: проход Лейкерс 4-2.

Филадельфия (3) - Бруклин (6): начало тяжелого пути команды из Города братской любви

Прошлым летом Джеймс Харден отказался от большого контракта ради того, чтобы Филадельфия смогла усилиться. Подобным жестом "Борода" показал, что готов на все ради чемпионства. По ходу сезона он превратился в отличного плеймейкера, а их дуэт с Джоэлом Эмбиидом стал еще более смертоносным.

В это же время в Нью-Йорке происходила вакханалия имени Кайри Ирвинга, которая привела к тому, что Бруклин потерял Ирвинга и Дюранта, превратившись из контендера в то, что было еще до прихода этой парочки. Однако никто не ожидал, что Микал Бриджес проявит себя вот так, поведя команду в плей-офф.

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Сиксерс наверняка смотрят вперед по своему календарю, где у них во втором раунде должен быть Бостон, а в финале будет Милуоки. Поэтому 76-ые захотят в энергосберегающем режиме пройти Нетс, а те в свою очередь не то, чтобы сильно претендуют на второй раунд. И как жаль, что Бен Симмонс точно не сыграет...

Прогноз: проход Филадельфии 4-0.

Сакраменто (3) - Голден Стэйт (6): вот и сказочке конец... или нет?

Несомненно, то, что сделал Майк Браун с Сакраменто, заслуживает звания Тренер года. Кингз - лучшая команда НБА по атакующему рейтингу, однако в защите все далеко не так хорошо (24-е место).

После непростого этапа в середине сезона, Голден Стэйт под конец достаточно спокойно находился в зоне плей-офф, откуда и не думал исчезать. Но то, как "воины" играют на выезде...33-8 в домашних играх и 11-30 на выезде - это не то, чего ожидаешь от действующего чемпиона.

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Будь Уорриорз в состоянии сезона-2021/22, вопросов о победителе пары не было бы никаких. Но есть ощущение, что Сакраменто может побороться с Голден Стэйт вплоть до седьмого матча. Но там опыт и более звездные игроки возьмут верх.

Прогноз: проход Голден Стэйт 4-3.

Кливленд (4) - Нью-Йорк (5): битва равных по силе оппонентов

Если Гобер сломал процесс развития Миннесоты, то Донован Митчелл в Кливленде его только дополнил. Экс-лидер Юты повел за собой молодую банду Кавальерс, приведя их к четвертому месту на Востоке, попутно попав в ТОП-5 в гонке за MVP. Важно отметить, что Спайда не помешал развитию Гарлэнда, а Мобли стал отличным двусторонним игроком.

Никс переживают период Ренессанса: после провального прошлого сезона, в котором они не попали даже в плей-ин, Джулиус Рэндл разругался со всеми, с кем только можно, а команда трещала по швам, нынешний год показал, что даже из таких ситуаций можно выбраться.

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Во многом это заслуга Тома Тибодо, который хоть и продолжает заставлять лидеров играть по 89 минут в каждом матче, но сумел исправить положение дел. Нельзя также не отметить влияние Джейлена Брансона, ставшего главным плеймейером команды.

Шансов в этом противостоянии больше все же у Кливленда: более молодые, голодные и, что важно, здоровые. Рэндл рискует пропустить первый матч из-за травмы голеностопа. Есть информация, что он готов сыграть, но риск получить рецидив все же высок.

Прогноз: проход Кливленда 4:3.

Финикс (4) - Клипперс (5): вечная проблема Лос-Анджелеса

Шестнадцать месяцев не играл Кавай Леонард после того, как порвал кресты в серии плей-офф против Юты. Тогда Пол Джордж смог в одиночку дотащить Клипперс до финала Западной конференции, где они в шести матчах уступили Финиксу.

Теперь уже Джордж сломался и на мощные плечи Фан Гая ложится задача пройти Санз. Слишком часто "парусники" страдают из-за проблем со здоровьем то одного, то второго.

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Это могла бы быть одна из лучших серий не только первого раунда, но и всего плей-офф, но травма Джорджа не оставляет никаких шансов: Букер, Дюрант, Пол и Эйтон - слишком крутой набор игроков и скиллов, даже после потери Бриджеса и Джонсона - столпов обороны Финикса.

Конечно, дуэль Дюранта и Леонарда станет украшением всего противостояния. Нельзя не вспомнить то, что это будет первая встреча Кевина с Расселлом Уэстбруком в постсезоне с момента их расставания в Оклахоме. Однако у многих фанатов после этой серии может появиться чувство недосказанности.

Прогноз: проход Финикса 4:2.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua