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Баскетбол

НБА. Плей-офф: Маями сенсационно обыграл Милуоки, Лейкерс дожали Мемфис

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:10
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В понедельник, 24 апреля, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялись очередные матчи плей-офф.

Милуоки упустили победу над Майами, Мемфис на выезде навязал борьбу Лейкерс, но проиграл.

Результаты матчей НБА за 24 апреля

Майами – Милуоки 119:114 (28:33, 22:24, 28:32, 41:25)

Майами: Батлер (56 + 9 подборов), Адебайо (15 + 8 подборов), Винсент (10 + 8 передач + 5 потерь), Лав (6 + 7 подборов), Струс (0) – старт; Калеб Мартин (12 + 9 подборов), Д. Робинсон (9), Лаури (6), Хайсмит (3), Зеллер (2).

Милуоки: Б. Лопес (36 + 11 подборов), Я. Адетокумбо (26 + 10 подборов + 13 передач + 6 потерь), Холидэй (14 + 7 подборов), Миддлтон (14 + 8 передач), Аллен (8) – старт; Коннотон (8), Портис (5), Инглс (3), Картер (0).

Счет в серии: 3:1

Лейкерс – Мемфис 117:111 OT (29:23, 25:29, 27:31, 23:21, 13:7)

Лейкерс: Ривз (23 + 6 передач), Джеймс (22 + 20 подборов + 7 передач), Расселл (17), Вандербилт (15), Дэвис (12 + 11 подборов + 4 блок-шота) – старт; Шредер (12), Хатимура (7), Браун (6), Бизли (3).

Мемфис: Бэйн (36 + 7 подборов), Морэнт (19 + 7 передач), Джарен Джексон (14 + 14 подборов + 5 блок-шотов), Тиллман (12 + 8 подборов + 6 передач), Брукс (11) – старт; Родди (9), Кеннард (6), Альдама (2), Джонс (2).

Счет в серии: 3:1


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