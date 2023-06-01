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Баскетбол

Детройт заключил рекордный контракт с Монти Уильямсом

Специалист получил шикарное предложение от клуба.
Сегодня, 11:54
Монти Уильямс / Getty Images
Монти Уильямс / Getty Images

Авторитетный тренер Монти Уильямс согласился возглавить Детройт, об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны согласовали контракт на 6 лет, за которые специалист получит 78,5 миллионов долларов.

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Стоит отметить, что это самый большой тренерский контракт в истории НБА.

Напомним, что Уильямса уволили с должности главного тренера Финикса после вылета из плей-офф. В 2022-м он был признан лучшим тренером года в НБА.

В текущем сезоне Детройт возглавлял Дуейн Кейси, однако тот покинул пост по собственному желанию.

Ранее сообщалось, что Михайлюк поделился мыслями относительно нового главного тренера сборной Украины.


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