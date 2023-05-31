Михайлюк поделился мыслями относительно нового главного тренера сборной Украины

В апреле сборная Украины получила нового главного тренера. Вместо Айнарса Багатскиса на должность взошел Виталий Степановский.

Свингмен Шарлотт Святослав Михайлюк прокомментировал назначение Степановского, выразив мнение, что Федерация сделала правильный ход, назначив именно его.

"С Виталием Степановским я пересекался в сборной раньше — два года назад, когда я приезжал на сбор в Киев. Это очень хороший тренер, я знал его, когда он еще работал в Химике, смотрел их игры. У всех только положительные мнения по нему", - цитирует украинца официальный сайт ФБУ.

"Это был хороший ход для национальной сборной назначить его главным тренером. Думаю, он лучший специалист в Украине на данный момент для этой роли. Он сможет подготовить сборную на высоком уровне, как играют все его команды".

Виталий Степановский / Источник: ФБУ/fbu.ua

"Если все пойдет по плану, есть шанс, что в августе я приеду в сборную. Но пока я не знаю, что может случиться. Зная, как работает НБА, может случиться что угодно".

Михайлюк также заявил, что на Евробаскете-2022 сборная Украины могла выступить еще лучше.

"Думаю, у нас есть хорошие шансы показывать высокий уровень баскетбола с составом, который у нас сейчас есть, с молодыми игроками, которые подходят к национальной сборной".

"В следующие годы у нас будет интересная сборная, но и в прошлом году была хорошая. Думаю, мы могли попасть в четверку на Евробаскете, если честно. В матче с Польшей я играл не очень. Не на том уровне, на котором я должен играть. Поляки были заряжены и мы проиграли в том, что мы не были так подготовлены ментально, как соперник".

Напомним, что на Евробаскете-2022 сборная Украина дошла до 1/8 финала, где уступила Польше со счетом 86:94. По итогам турнира украинская команда заняла двенадцатое место.