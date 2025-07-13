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Баскетбол

Украина во второй раз проиграла на Евробаскете U-20

Подопечные Валерия Плеханова уступили Бельгии.
Вчера, 22:25       Автор: Василий Медвидь
Украина U-20 / ФБУ
Украина U-20 / ФБУ

В рамках Евробаскета U-20 Украина встретилась с Бельгией.

«Желто-голубые» удачно начали поединок, взяв первую четверть со счетом 12:10.

Во второй и третьей 10-минутке Бельгия смогла переиграть Украину со счетом 20:19 и 15:14 соответственно, однако это позволило лишь сравнять счет в матче, поэтому все шансы на победу у подопечных Валерия Плеханова оставались.

К сожалению, надежды на позитив оказались неоправданными. Бельгия дожала Украину в заключительной четверти и победила в матче - 65:55.

Украина U-20 - Бельгия U-20 55:65 (12:10, 19:20, 14:15, 10:20)

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евробаскет Украина U-20

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