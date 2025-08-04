Михайлюк назвал причину, почему не сыграет за сборную в квалификации к чемпионату мира-2027

Украинский баскетболист Юты Святослав Михайлюк не сыграет в пре-квалификации к чемпионату мира-2027.

Михайлюк получил травму, из-за которой он сейчас проходит лечение.

"На данный момент у меня травма стопы. Прохожу лечение. По состоянию здоровья не могу помочь сборной, как бы я этого ни хотел. Поэтому на эти игры нет возможности помогать команде", - сказал Святослав для Base of Ukrainian sports.

Первый матч Украина проведет 6 августа. Соперниками украинцев по групповому раунду станут сборные Швейцарии и Словакии.

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины перебрался в Польшу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!