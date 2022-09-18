Германия стала бронзовым призером Евробаскета-2022

Одни из хозяев турнира победили в матче за бронзовые медали Польшу.

В рамках матча за третье место Евробаскета-2022 Германия на своей площадке встретилась с Польшей.

Коллектив Гордона Херберта добыл уверенную победу со счетом 82:69, став бронзовыми призерами чемпионата Европы.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Деннис Шредер, набравший 26 очков.

Напомним, в 21:30 по киевскому времени начнется финал турнира, в котором встретятся Испания и Франция.

На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча за золотые медали Евробаскета-2022.

Германия - Польша 82:69 (19:14, 17:9, 18:26, 28:20)

Германия: Шредер (26 очков + 6 передач), Фойгтманн (14 очков + 9 подборов), Обст (9 очков).

Польша: Соколовски (18 очков + 6 подборов), Гарбач (12 очков), Слотер (10 очков + 10 подборов).