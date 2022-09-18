Испания - Франция: видео онлайн-трансляции финала Евробаскета

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в финальном поединке турнира.

В воскресенье, 18 сентября, в берлинской Мерседес-Бенц Арене в рамках финала сыграют сборные Испании и Франции.

Испанская сборная завершила групповой этап на первом месте. В 1/8 финала Испания в дополнительное время обыграла Литву (102:94), на стадии 1/4 сенсационно в ярком матче обыграла Финляндию (100:90), а в полуфинале обыграли хозяев турнира - Германию (96:91).

Французская сборная вышла в 1/8 финала с третьего места, пропустив вперед Германию и Словению. В первом поединке плей-офф французы в дополнительное время обыграли Турцию (87:86), на стадии четвертьфинала разобрались с Италией (93:85), а в полуфинале без шансов уничтожили сборную Польши (95:54).

Команды в финальном матче сойдутся на паркете в 21:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляции матча Испания - Франция:

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