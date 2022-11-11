Сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках отбора на ЧМ-2023 по баскетболу

В пятницу, 11 ноября, сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Нидерланды в рамках отборочного матча на чемпионат мира-2023.

Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров, набрав 25 очков.

Напомним, следующую игру игрового окна сборная Украины сыграет в Риге 14 ноября в 16:00 против Исландии.

Квалификация ЧМ-2023. Второй этап. Группа L.

Нидерланды - Украина 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)

Нидерланды: Боукнехт, Брандвейк, Франке, Кок, Крааг, Куйпер, Кута, Шафтенаар, ван Бри, Кэй ван дер Вурст де Фриз, Бойд ван дер Вурст де Фриз, Верверс

Украина: Сидоров, Лукашов, Тыртышник, Бобров, Крутоус, Ткаченко, Липовый, Войналович, Павлов, Ковалев, Герун, Кравцов.

Таблица отбора на чемпионат мира:

Испания – 11 (6 матчей)

(6 матчей) Италия - 11 (6)

(6) Исландия - 10 (6)

(6) Украина - 9 (7)

(7) Грузия - 9 (6)

(6) Нидерланды - 7 (7)

Из группы выходят только три лучшие команды.