Сборная Украины обыграла Нидерланды в рамках отбора на ЧМ-2023 по баскетболу
"Желто-синие" добыли уверенную победу над соперником.
В пятницу, 11 ноября, сборная Украины по баскетболу уверенно обыграла Нидерланды в рамках отборочного матча на чемпионат мира-2023.
Самым результативным игроком матча стал Илья Сидоров, набрав 25 очков.
Напомним, следующую игру игрового окна сборная Украины сыграет в Риге 14 ноября в 16:00 против Исландии.
Квалификация ЧМ-2023. Второй этап. Группа L.
Нидерланды - Украина 77:96 (21:28, 14:31, 21:19, 21:18)
Нидерланды: Боукнехт, Брандвейк, Франке, Кок, Крааг, Куйпер, Кута, Шафтенаар, ван Бри, Кэй ван дер Вурст де Фриз, Бойд ван дер Вурст де Фриз, Верверс
Украина: Сидоров, Лукашов, Тыртышник, Бобров, Крутоус, Ткаченко, Липовый, Войналович, Павлов, Ковалев, Герун, Кравцов.
Таблица отбора на чемпионат мира:
- Испания – 11 (6 матчей)
- Италия - 11 (6)
- Исландия - 10 (6)
- Украина - 9 (7)
- Грузия - 9 (6)
- Нидерланды - 7 (7)
Из группы выходят только три лучшие команды.