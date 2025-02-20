Украина - Словения: онлайн-трансляция матча квалификации на Евробаскет 21.02.2025

В пятницу, 21 февраля, команда Айнарса Багатскиса будет противостоять сборной Словении в отборе к чемпионату Европы-2025. "Сине-желтые" сохраняют шансы на завоевание путевки на Евробаскет.

Турнирные пути команд пересекались на старте квалификации. Тогда сборная Украины уступила балканцам (73:87) в Копере. С тех пор украинские баскетболисты проиграли еще трижды.

Матч Украина - Словения состоится в столице Латвии на Рига Арене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:30 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Украина - Словения

Трансляция матча Украина - Словения будет доступна в этой новости 21 февраля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 17:30 по Киеву.

Сборная Украины обязана побеждать, чтобы подняться со дна группы A. В настоящее время отечественные баскетболисты имеют в активе 4 очка, а словенцы и израильтяне набрали по 7 пунктов. Конкурент "сине-желтых" за последнюю путевку на первенство – Португалия – взял 6 очков.

К слову, ранее Конев присоединился к сборной Украины после проблем с ТЦК.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!