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"Многие люди назовут меня сумасшедшим": Стивенсон нашел способного победить Усика

Чемпион мира в легком весе по версии WBC выбрал достойного соперника для украинца.
Сегодня, 14:41
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Американский боксер оценил потенциал ведущих тяжеловесов планеты. По мнению Шакура Стивенсона, обладателя поясов WBA, WBC, WBO и IBF Александра Усика будет очень тяжело победить.

"Дюбуа против Усика? Мне он нравится, я фанат Дюбуа, но я не уверен, побьет ли кто-то Усика вообще. Однако скажу вам следующее: лучшие шансы победить его будут у Джозефа Паркера.

Многие люди назовут меня сумасшедшим, но я просто говорю так из-за передвижения в ринге и боксерских навыков Паркера. Многие бойцы медленнее и больше Усика, и он знает, как их победить", – заявил чемпион Seconds Out.

В 2023 году украинец победил Дюбуа нокаутом. В прошлом году британский боксер завоевал вакантный титул IBF и провел успешную защиту против соотечественника Джошуа. 22 февраля Паркер должен был встретиться с Дюбуа в Эр-Рияде, но британец снялся с поединка из-за болезни.

К слову, новозеландец Паркер легко нокаутировал Баколе в Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джозеф Паркер Шакур Стивенсон Даниэль Дюбуа

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