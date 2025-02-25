"Многие люди назовут меня сумасшедшим": Стивенсон нашел способного победить Усика

Чемпион мира в легком весе по версии WBC выбрал достойного соперника для украинца.

Американский боксер оценил потенциал ведущих тяжеловесов планеты. По мнению Шакура Стивенсона, обладателя поясов WBA, WBC, WBO и IBF Александра Усика будет очень тяжело победить.

"Дюбуа против Усика? Мне он нравится, я фанат Дюбуа, но я не уверен, побьет ли кто-то Усика вообще. Однако скажу вам следующее: лучшие шансы победить его будут у Джозефа Паркера.

Многие люди назовут меня сумасшедшим, но я просто говорю так из-за передвижения в ринге и боксерских навыков Паркера. Многие бойцы медленнее и больше Усика, и он знает, как их победить", – заявил чемпион Seconds Out.

В 2023 году украинец победил Дюбуа нокаутом. В прошлом году британский боксер завоевал вакантный титул IBF и провел успешную защиту против соотечественника Джошуа. 22 февраля Паркер должен был встретиться с Дюбуа в Эр-Рияде, но британец снялся с поединка из-за болезни.

К слову, новозеландец Паркер легко нокаутировал Баколе в Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!