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Сиренко назвал лучшего боксера в супертяжелом весе - выбрал наследника Усика

Владислав оценил ситуацию в королевском дивизионе.
Сегодня, 18:00
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing
Владислав Сиренко / vladsirenkoboxing

Украинский боксер Владислав Сиренко (22−0, 19 КО) поделился мнением по поводу супертяжелого веса.

По словам опытного бойца, он считает Александра Усика лучшим супертяжеловесом современности. Также Сиренко выделил Мозеса Итауму, которые является молодым боксером.

"Ситуация в хевивейте достаточно напряженная, много интересных боев, неожиданных побед.

Самый сильный по моему мнению, конечно же, Александр Усик, но появляются и молодые имена, например Мозес Итаума, довольно молодой и перспективный боксер", - приводит слова Сиренко Sport.ua.

Ранее Кроуфорд назвал победителя реванша Усик - Дюбуа.

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