Сиренко назвал лучшего боксера в супертяжелом весе - выбрал наследника Усика
Владислав оценил ситуацию в королевском дивизионе.
Украинский боксер Владислав Сиренко (22−0, 19 КО) поделился мнением по поводу супертяжелого веса.
По словам опытного бойца, он считает Александра Усика лучшим супертяжеловесом современности. Также Сиренко выделил Мозеса Итауму, которые является молодым боксером.
"Ситуация в хевивейте достаточно напряженная, много интересных боев, неожиданных побед.
Самый сильный по моему мнению, конечно же, Александр Усик, но появляются и молодые имена, например Мозес Итаума, довольно молодой и перспективный боксер", - приводит слова Сиренко Sport.ua.
Ранее Кроуфорд назвал победителя реванша Усик - Дюбуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!