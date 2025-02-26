Кроуфорд назвал победителя реванша Усик - Дюбуа
Американец назвал лучшего супертяжеловеса в мире.
Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался по поводу возможного реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
Титулованный спортсмен уверен, что украинец снова победит, если проведет второй бой с британцем.
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"Усик - мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире.
Усик уже побеждал Дюбуа, так что я отдаю предпочтение ему", - сказал Кроуфорд для Seconds Out.
В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
Ранее украинец Усик озвучил имя приоритетного соперника.
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