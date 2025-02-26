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Кроуфорд назвал победителя реванша Усик - Дюбуа

Американец назвал лучшего супертяжеловеса в мире.
Сегодня, 16:25
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд высказался по поводу возможного реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

Титулованный спортсмен уверен, что украинец снова победит, если проведет второй бой с британцем.

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"Усик - мой друг. Он лучший супертяжеловес в мире. 

Усик уже побеждал Дюбуа, так что я отдаю предпочтение ему", - сказал Кроуфорд для Seconds Out.

В августе 2023 года Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Ранее украинец Усик озвучил имя приоритетного соперника.

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