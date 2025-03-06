WBA назвала обязательного соперника Пулева - это непобежденный британец
Кубрат выйдет в ринг с Уордли.
Обладатель титула WBA Regular Кубрат Пулев (31-3, 14 KO должен провести защиту против Фабио Уордли (18-0-1).
Организация приказала болгарину выйти в ринг против британца. Обязательная защита должна пройти в течение 120 дней.
Победитель поединка должен встретиться с Майклом Хантером - претендентом, который идет третьим в рейтинге.
В своем последнем поединке Уордли нокаутировал Фрейзера Кларка в первом раунде. Пулев одолел Махмуда Чарра и стал новым регулярным чемпионом.
Ранее сообщалось, что Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA.
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