Комиссия вынесла решение по поводу результата боя Роуч - Дэвис

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отказалась изменить результат боя между чемпионом мира по версии WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

Инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что комиссия признает ошибки рефери, но результат поединка не может изменить.

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"Я получил письмо от исполнительного директора Атлетической комиссии штата Нью-Йорк (NYSAC) к адвокатам Роуча и Джервонты, в котором комиссия признает ошибки рефери в 9-м раунде, но отказывается изменять исход боя. Ничья остается в силе".

В девятом раунде Джервонта встал на колено, однако судья не засчитал нокдаун.

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