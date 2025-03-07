"Это дисквалификация": Альварес считает, что Джервонта заслуживает наказания по итогам боя с Роучем

Объединенный чемпион суперсреднего веса Сауль Альварес высказался о спорной ничьей в бое между обладателем титула WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом и Ламонтом Роучем.

По мнению именитого боксера, чемпион заслужил дисквалификацию за свои действия в ринге.

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"Да, я считаю, что это была ничья. Но Дэвис взял колено. И плюс ко всему еще вмешался его угол, ему приложили полотенце к лицу.

Это дисквалификация, без сомнений. Это не мое дело, но я сейчас говорю о правилах", - сказал Альварес в комментарии Hot 97.

Напомним, ранее Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем.

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