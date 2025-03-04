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"Мой контракт уже подписан": Роуч потребовал реванш с Джервонтой

Американский боксер выразил готовность снова драться после скандальной ничьей.
Сегодня, 20:35
Дэвис завершил вничью бой с Роучем / Getty Images
Дэвис завершил вничью бой с Роучем / Getty Images

Ламонт Роуч заявил, что готов провести реванш с обладателем титула WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом после их первого боя, завершившегося спорной ничьей.

Американский боксер отметил, что помешать повторному поединку может только боязнь соперника.

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"Мой контракт уже подписан, и я готов к незамедлительному реваншу. Потому что ты сам вписал туда этот пункт на случай, если проиграешь.

Единственная причина, по которой мы можем не подраться, это потому что ты боишься", - написал Роуч в сети X.

Напомним, ранее Дэвис рассказал, когда может пройти реванш с Роучем.

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