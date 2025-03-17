Гвоздик назвал боксера, который победит Бивола
Александр вспомнил своего бывшего соперника.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик высказался по поводу потенциального боя абсолютного чемпиона мира в его дивизионе Дмитрия Бивола с Дэвидом Бенавидесом.
По словам украинского боксера, Бенавидеса победит россиянина.
"Бенавидес победит. Это просто мое мнение. Я думаю, что его стиль окажется сложным для Бивола", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу ESNEWS.
Отметим, что Гвоздик прошлым летом проиграл бой Бенавидесу за временный титул WBC.
Ранее сообщалось, что Богачук подтвердил готовность провести бой с российским чемпионом.
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